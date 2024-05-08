طربيه ترأس قداسًا في ختام مسيرة استقبال ذخائر القدّيس شربل في أستراليا

ترأس راعي الأبرشية المارونية في أستراليا المطران أنطوان شربل طربيه، قداسًا، في ختام مسيرة استقبال ذخائر القدّيس شربل، لمناسبة الذكرى 196 على ولادة القديس شربل في 8 أيار 1898.

وفي عظة ألقاها، أشار طربيه إلى أنّ "الكلام عن القديس شربل وعجائبه ليس بأمر سهل، لأنه التزم الصمت والصلاة، وهذه القيم لم تعد رائجة في زماننا"، موضحًا أنّ في فقر القديس شربل "غنى روحي وتحرر من المادة".

وقال: "اليوم وبعد 50 سنة ما زال شربل يصلي معنا"، مضيفًا "معًا نرفع صلاة شكر للرب على فيض نعمه علينا".

وفي وقت سابق، أقيمت مسيرة استقبال ذخائر القديس شربل بحضور رئيس دير مار مارون عنايا الاباتي طنوس نعمة، بمناسبة اليوبيل الذهبي لدير مار شربل- أستراليا تحت عنوان "50 سنة رسالة وخدمة".

وانطلقت المسيرة من هايكلبر بالقرب من بانشبول، وصولا إلى كنيسة مار شربل.