بخاش: نعمل على تقديم الأفضل للطبيب والمريض على حد سواء

أكّد نقيب أطباء لبنان في بيروت يوسف بخاش، خلال حفل قسم اليمين الطبية لعدد من الأطباء الجدد في بيت الطبيب، على "ضرورة التزام الانسانية أولًا والآداب الطبية ثانيًا، ومن ثم الاعتبار أن صحة المريض هي الأولوية المطلقة والهدف الأسمى لرسالتنا".

ولفت إلى أنكم "تنتقلون اليوم من مرحلة الدراسة والتطبيق الى مجال العمل والعيادات الطبية وغرف العمليات بحيث تصبحون منذ هذه اللحظة أطباء كل واحد منكم مسؤول عن مريضه وعن حياة وكرامة والآم هذا المريض من دون تمييز بين مريض وآخر لا لجهة انتماءاته السياسية او الطائفية او عرقه ولونه فكل إنسان له الحق الكامل بالطبابة والشفاء".

وأشار بخاش إلى "أنني اتمنى على كل طبيب منكم عدم تحويل شهادته وعلمه المكتسب بالتعب والسهر الى جواز سفر للهجرة، فالوطن بحاجة الى كل واحد منكم والقطاع الطبي بحاجة الى دم جديد. فكفانا إفراغ البلد من شبابه ومن مثقفيه. ونحن نعلم ان القطاع يمر بمرحلة صعبة في ظل ازمة إقتصادية خانقة ولكننا كنقابة نعمل باستمرار على تصويب الامور ونمد يدنا الى كل المعنيين لتقديم الافضل للطبيب والمريض على حد سواء. فصحة الوطن تبدأ من صحة المريض".

وأريد بهذه المناسبة أن أواصل

أيها الاحباء