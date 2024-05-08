كرم ردًا على خليل: ما نرفضه هو طاولة حوار رسمية تنتج عرفًا يُلزم الجميع بالحوار المسبق قبل كل انتخابات رئاسية

ذكر عضو تكل "الجمهورية القوية" فادي كرم، في بيان وجهه لعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي حسن خليل، أنّ الأخير "كرر الزميل مقولة بعض القوى التي ترفض الحوار، ونسأله بالمناسبة: متى رفضنا الحوار مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعظم الكتل النيابية؟".

ولفت إلى "أننا لم نرفض الحوار يومًا، والدليل على ذلك ما حصل مؤخّرًا من حوارات قادت إلى التمديد العسكري، وصولًا إلى تبني مبادرة كتلة الاعتدال، ولكن ما نرفضه حاليًّا هو طاولة حوار رسمية تنتج عرفًا يُلزم الجميع بالحوار المسبق قبل كل انتخابات رئاسية، او انتخاب رئيس مجلس او تسمية رئيس حكومة، وهذا مرفوض لتناقضه مع الدستور".

وقال كرم: "من ثم أي حوار مفترض يجب أن على اسم رئيس الجمهورية. فكيف يمكن الحوار مع فريق يتمسّك بمرشّحه الرئاسي؟ فهذا ما يدفعنا الى الاستنتاج أنّ ما هو مطلوب من الحوار المُزمع، الصورة فقط لا غير. لذلك كلّه، لسنا معنيين بهكذا حوار".