الجيش الإسرائيلي زعم مهاجمة 120 هدفًا لحزب الله: حماس تُعيد تأهيل قواتها بجباليا ونعمل على إجلاء سكان رفح

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، مهاجمة أكثر من "120 هدفًا لحزب الله" الأسبوع الماضي، في وقت تطال فيه الاعتداءات الإسرائيلية المدنيين والمنازل المدنية في جنوب لبنان.

وحول الحرب على غزة، أشار هاغاري في مؤتمر صحفي من تل أبيب إلى أنّ "صباح اليوم بدأنا إخلاء موقتًا في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة"، وقال: "لاحظنا أن حماس تحاول إعادة تأهيل قواتها في جباليا شمالي قطاع غزة".

وذكر متحدث الجيش الإسرائيلي "أننا نعمل على إجلاء السكان من مناطق شرق رفح إلى مناطق أخرى"، وذلك بعد بدء الهجوم الإسرائيلي على المدينة المكتظة بالنازحين الفلسطينيين.