في صحف اليوم: الحراك الجديد لسفراء الخماسية في ضيافة اميركية وقائد الجيش في الدوحة

تحدثت صحيفة "نداء الوطن"، عن أن "قائد الجيش العماد جوزاف عون بدأ أمس زيارة رسمية لقطر، تلبية لدعوة من نظيره القطري رئيس أركان القوات المسلّحة الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت. وسيتناول البحث حاجات المؤسسة العسكرية وسبل دعمها لتُواصل مهماتها حفاظًا على أمن لبنان واستقراره. ومن المقرر أن يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني العماد عون. وسيتركّز البحث في اللقاء على سبل معاودة المساعدة المالية للجيش، بموازاة البحث في الدور القطري في دعم الجيش ومساعدته من خلال التحضيرات الجارية فرنسياً لعقد مؤتمر للدول المانحة".

في هذا السياق، كشف مصدر ديبلوماسي لـ"نداء الوطن"، أنّ القيادة القطرية السياسية والعسكرية تعرف عن ظهر قلب احتياجات المؤسسة العسكرية الملحّة، في المرحلة الراهنة والمقبلة، خصوصاً إذا ذهبت الأمور الى التهدئة والبدء جدياً بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، وبالتالي فإنّ الدور القطري أساسي في حشد الدعم العربي والدولي للجيش، وهذه نقطة ارتكاز المحادثات التي سيجريها العماد عون في الدوحة".

كما كشفت مصادر اطلعت على التحضيرات التي سبقت الزيارة للـ"الجمهورية" انها "جاءت في توقيتها واهدافها تتمّة للتنسيق القطري ـ الفرنسي المشترك، الذي تعثّر في نهاية شباط الماضي بفِعل بعض الإشكاليات التي حالت دون انعقاد المؤتمر الخاص بالجيش اللبناني. وهو ما لم يؤثر على ما أدرجته الدوحة تحت بند برامج المساعدات العسكرية المتنوعة للجيش اللبناني، ومنها المادية المباشرة وتلك التي نوقشت في لقاءات باريس في 19 نيسان الفائت على مستوى اللقاءات التي جَمعت عون وقادة الجيوش الفرنسية والايطالية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الاليزيه، بعد اللقاءات التي عقدت في مقر قيادة أركان الجيوش الفرنسية في غياب الجانب القطري".

واوضحت أنه "من المتوقع ان تُحيي قطر برنامج المساعدات المالية للجيش في ظل تعديلات مقترحة على ما سمّي مساعدة المئة دولار لعناصر الجيش اللبناني وإحياء عملية التمويل المباشرة".

على صعيد آخر، لفتت صحيفة "نداء الوطن" الى أن "بعد انقطاع اللجنة الخماسية عن الاجتماعات منذ ما قبل نهاية رمضان الماضي، كما سبق وكشفنا عن معاودة الاجتماعات قريباً، فإنّ الأمر الجديد بحسب مصدر واسع الإطلاع، هو "القيادة الأميركية عبر السفيرة ليزا جونسون للحراك الجديد لسفراء الخماسية، إذ ستستضيفهم في مقر السفارة في عوكر بعد غد الأربعاء للاتفاق على آليات وأهداف التحرك الجديد، والذي ستكون باكورته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وأكد المصدر للصحيفة، أنّ "جونسون ما كانت لتستضيف هذا الاجتماع بعد الانقطاع الطويل، لولا وجود معطيات ايجابية قابلة للتسييل". وأشار الى "أنّ التركيز الأميركي هو حالياً على الوضع في الجنوب وإنهاء ملف الحدود البرية بمعزل عن مزارع شبعا التي تعتبر وفق القانون الدولي خاضعة للقرار الدولي 242، بالإضافة الى التطبيق الكامل للقرار 1701 بأبعاده الاقتصادية والسياسية والأمنية، وهناك حاجة للبحث في إعادة إعمار منطقة حافة الشريط المدمرة كلياً، فضلاً عن الموقف من النزوح والإصلاحات الداخلية".