النشرة: قصف صاروخي يستهدف موقع الجيش الاسرائيلي الاسرائلي في السماقة ورويسات العلم وتلال كفرشوبا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بقصف صاروخي يستهدف موقع الجيش الاسرائيلي الاسرائلي في السماقة ورويسات العلم وتلال كفرشوبا داخل مزارع شبعا المحتلة في القطاع الشرقي.

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