تعيين الأب شربل أبي راشد مرشدًا إقليميًا لأخويات الأم في نيابة صربا

أصدر النائب البطريركي العام لأبرشية ​صربا​ المارونية المطران بولس إميل روحانا، مرسومًا عيّن بموجبه الراهب الماروني المريمي والنائب المعاون في قطاع سيدة الوردية في زوق مصبح الأب شربل أبي راشد، مرشدا إقليميا لأخويات الأم في نيابة صربا لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من اليوم قابلة للتمديد لمرة واحدة؛ وذلك بعد الاقتراح الذي رفعه المرشد العام لرابطة الأخويات في لبنان الأب جوني الحاصباني الانطوني. وتمنى روحانا للمرشد الجديد "التوفيق في خدمته الجديدة بتعزيز التتلمذ الرسالي بيسوع وأمه مريم".

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