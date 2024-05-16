أكد وزير النقل الإسباني، أوسكار بوينتي، "رفض بلاده السماح لسفينة تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل، بأن ترسو في ميناء قرطاجنة، جنوب شرق البلاد"، لافتا الى أن "السفينة "ماريان دانيكا" كانت تحمل شحنة أسلحة إلى إسرائيل، وطلبت الإذن بالوصول إلى قرطاجنة في 21 أيار الجاري".
وكانت سفينة "ماريان دانيكا" تحمل قرابة 27 طنا من المواد المتفجرة من مدينة مدراس الهندية، حسبما ذكرت صحيفة "إل باييس".
وجاء إعلان وزير النقل الإسباني، وسط خلافات بين الاشتراكيين الحاكمين وشركائهم اليساريين المتشددين في إسبانيا، حول السماح بعبور السفن المحملة بالأسلحة إلى الموانئ الإسرائيلية، وسط الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ نحو 7 أشهر، ومنعها وصول المساعدات للقطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل الإسباني أكد رفض بلاده السماح لسفينة تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل بأن ترسو في ميناء قرطاجنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.