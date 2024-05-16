وزير النقل الإسباني أكد رفض بلاده السماح لسفينة تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل بأن ترسو في ميناء قرطاجنة

أكد وزير النقل الإسباني، أوسكار بوينتي، "رفض بلاده السماح لسفينة تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل، بأن ترسو في ميناء قرطاجنة، جنوب شرق البلاد"، لافتا الى أن "السفينة "ماريان دانيكا" كانت تحمل شحنة أسلحة إلى إسرائيل، وطلبت الإذن بالوصول إلى قرطاجنة في 21 أيار الجاري".

وكانت سفينة "ماريان دانيكا" تحمل قرابة 27 طنا من المواد المتفجرة من مدينة مدراس الهندية، حسبما ذكرت صحيفة "إل باييس".

وجاء إعلان وزير النقل الإسباني، وسط خلافات بين الاشتراكيين الحاكمين وشركائهم اليساريين المتشددين في إسبانيا، حول السماح بعبور السفن المحملة بالأسلحة إلى الموانئ الإسرائيلية، وسط الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ نحو 7 أشهر، ومنعها وصول المساعدات للقطاع.