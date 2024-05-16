اليوم الـ 223.. القسام يواصل تكبيد الاحتلال الخسائر

ياسر رشاد - القاهرة - نفذت كتائب القسام لليوم الـ 223 على التوالي، عدة عمليات للتصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل (626) ضابطاً وجندياً وإصابة أكثر من (3502) آخرين حسب اعتراف جيش العدو، وما يزيد عن (7189) جريح حسب تقارير المستشفيات الصهيونية مضافاً إليها بيانات جيش الاحتلال، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً، كما واصلت قصف مواقع ومغتصبات العدو في غلاف غزة، ودك تحشداته العسكرية في مختلف محاور التوغل.

واصدر الإعلام العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الخميس 08 ذو القعدة 1445هـ، الموافق 16 مايو 2024م عدداً من البلاغات العسكرية حول تصدي مجاهدينا لقوات العدو المتوغلة في عدد من محاور القتال، ومواصلة خوضهم الاشتباكات الضارية مع جنود وآليات العدو بالعبوات الناسفة والقذائف المضادة للدروع والأفراد، إضافة إلى استمرار دك التحشدات العسكرية للعدو بالصواريخ وقذائف الهاون في مختلف المناطق.

و نشر الإعلام العسكري عدداً من مقاطع الفيديو وثّقت مشاهد من استهداف دبابة "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" ودك تحشدات العدو شمال شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة وقواته في محاور التقدم شرق مدينة رفح جنوب القطاع بقذائف الهاون.

وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.

وفيما يلي متابعة لما صدر عن الإعلام العسكري لكتائب القسام هذا اليوم:

10:41 | كتائب القسام تدمر ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" وتوقع طاقمها بين قتيل وجريح في منطقة "بلوك 2" بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة

11:43 | كتائب القسام تدمّر دبابة "ميركفاه 4" متوغلة شرق مدينة جباليا بعبوة "شواظ" وضعها المجاهدون من نقطة صفر عند الباب الخلفي لها، وتوقع طاقمها بين قتيل وجريح

12:15 | كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" جنوب مفترق المشروع شرق مدينة رفح

12:46 | مجاهدو القسام يهاجمون الخطوط الخلفية للقوات المتوغلة شرق مدينة جباليا ويفجرون جرافتين من نوع "D9” بقذيفة "تاندوم" وعبوة العمل الفدائي

14:13 | بعد عودتهم من خطوط القتال شرق مخيم جباليا شمال القطاع، أبلغ مجاهدونا عن تمكنهم من استهداف 4 جرافات عسكرية من نوع "D9" ودبابة "مركفاه" بقذائف "الياسين 105"

14:23 | تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني ببندقية "الغول" داخل أحد المنازل في منطقة أرض الشاوي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

14:39 | كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في حي التنور شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

15:11 | في عملية مشتركة بين كتائب القسام وسرايا القدس.. تمكن مجاهدونا من الاشتباك مع قوة صهيونية خاصة على مفترق أبو زيتون بمخيم جباليا شمال القطاع، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح

15:24 | من جديد.. وفي عملية أخرى مشتركة بين كتائب القسام وسرايا القدس... استهدف المجاهدون دبابة مركفاه بقذيفة "الياسين 105" واشتبكوا مع قوة راجلة بجوار الآلية المستهدفة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح

15:27 | كتائب القسام تستهدف مقر القيادة والسيطرة للعدو في محيط مغتصبة "كرم أبو سالم" برشقة صاروخية من عيار 107

15:54 | كتائب القسام تفجر دبابتي "ميركفاه 4" بعبوتي شواظ شرق مدينة جباليا شمال القطاع

16:15 | كتائب القسام تستهدف 3 دبابات "ميركفاه 4" بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة جباليا شمال القطاع

16:47 | كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة جباليا

17:48 | كتائب القسام تستهدف دبابة "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة

18:00 | كتائب القسام تدك موقعًا للقيادة والمراقبة شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون

19:17 | كتائب القسام تقصف بالاشتراك مع سرايا القدس مربض المدفعية شرق جباليا شمال القطاع بقذائف الهاون

20:18 | كتائب القسام تدك مقر قيادة لقوات العدو المتوغلة شرق جباليا بقذائف الهاون من العيار الثقيل

21:00 | تمكن مجاهدو القسام من استدراج قوة هندسة صهيونية وتفجير عبوة مضادة للأفراد فور وصولهم ووقعوا بين قتيل وجريح في شارع جورج بالقرب من مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة