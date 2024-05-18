المدير العام لوزارة الصناعة: اجتماعي مع بوشكيان كان في إطار تذليل العقبات الإدارية

أوضح المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، أن "ما جرى في الأسبوع المنصرم من اجتماع مع وزير العمل جورج بوشكيان كان في إطار تذليل العقبات الإدارية بموضوع احتساب الإجازات الإدارية المتراكمة البالغة 60 يوماً قانوناً وتاريخ منحها بما يناسب الإدارة، في ظلّ أجواء إيجابية أبدى فيها الجميع لاسيّما وزير الصناعة، تعاليهم عن الخلافات التي حصلت بشأن إدارة الوزارة، وفتح صفحة جديدة بعيداً عن الخسارة والربح الشخصية الضيقة، بحيث كان الرابح في النهاية هو لبنان وصناعته والوزارة".

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