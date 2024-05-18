الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على قرية قرب فوفشانسك في منطقة خاركيف

أعلنت روسيا، أنها "سيطرت على قرية قرب فوفشانسك في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا حيث بدأت هجومًا بريًا جديدًا الأسبوع الماضي".

واوضحت وزارة الدفاع الروسية "حررت وحدات من مجموعة القوات الشمالية قرية ستاريتسيا في منطقة خاركيف وواصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو".