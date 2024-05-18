إحالة طالب وملاحظين حاولوا تسريب امتحان الشهادة الإعدادية بالشرقية للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - إسلام عبدالخالق

أعلن علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال محاولة تسريب امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024 والتي انطلقت اليوم السبت على مستوى 20 إدارة تعليمية في نطاق المحافظة.

وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، قال في تصريحاتٍ له، اليوم السبت، إنه يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم في الشرقية، لافتًا إلى أنه قد تمت إحالة الطالب المتورط في تصوير ورقة امتحان اللغة العربية وملاحظين إلى التحقيق؛ وذلك لمخالفتهم التعليمات المنظمة لقواعد الامتحانات.

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن الطالب تبين تورطه في تصوير ورقة امتحان مادة اللغة العربية ليتم إحالته والملاحظين إلى الشئون القانونية لمخالفتهم القواعد والتعليمات التي أعلنتها الوزارة.

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن 142 ألف و934 طالب وطالبة أدوا امتحاناتهم في مادتي اللغة العربية والإملاء (فترة أولى) والتربية الدينية (فترة ثانية) اليوم السبت، فيما تغيب عن الامتحان ألف و469 طالبا وطالبة بنسبة حضور بلغت 98.98%.

شدد وكيل الوزارة، على أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة وتتواصل بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لضمان تهيئة المناخ المناسب وإزالة المعوقات لأداء الامتحانات في هدوء ويسر، وكذا التواصل الدائم مع رؤساء اللجان وحصر ‏البيانات الخاصة بالطلاب ونسب الحضور والغياب أولًا بأول، وسرعة التدخل حال حدوث أية معوقات تعوق سير انتظام الامتحانات.

يستمر ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي حتى يوم الخميس 23 مايو الجاري حسب الجدول المقرر والمعتمد من جانب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حيث يبلغ إجمالي الطلاب والطالبات المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي في الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الشرقية 142 ألف و713 طالبا وطالبة موزعين على 795 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

ويؤدي 141 ألفا و530 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة في محافظة الشرقية أمام 775 لجنة امتحانات، وألف و100 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية امتحاناتهم أمام 10 لجان، و71 طالب وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة الأمل للصم والبكم أمام 8 لجان، و10 طلاب بمدرسة النور للمكفوفين أمام لجنة واحدة، وطالبين اثنين من الطلاب المرضى بمستشفى 57357 أمام لجنة واحدة.