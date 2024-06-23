نتانياهو: المرحلة الأصعب من الحرب في رفح على وشك الانتهاء وبعدها سننقل جزءا من قواتنا إلى الشمال

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في تصريح للقناة 14 الإسرائيلية، أن "المرحلة الأصعب من الحرب في رفح على وشك الانتهاء وبعدها سننقل جزءا من قواتنا إلى الشمال"، عند الحدود مع لبنان.

وقال: "ملتزمون بإعادة مواطنينا في الشمال إلى بيوتهم وسنحقق ذلك سواء بطريقة سياسية أو بأي طريقة أخرى"، مضيفا "لست مستعدا لإبقاء الوضع على حاله في الشمال ونجري استعداداتنا، لكن لا يمكنني الخوض في تفاصيل خططنا".

وأشار نتانياهو إلى "أننا لن نوقف الحرب في قطاع غزة ونترك حماس كما هي".

وذكر "أننا نخوص حربا على 7 جبهات، مع حماس وحزب الله والحوثيين" والجماعات المسلحة العراقية والسورية والضفة الغربية وإيران.

وأضاف نتانياهو "نريد إنشاء إدارة مدنية بالتعاون مع فلسطينيين محليين، وإعادة الاستيطان إلى غزة ليس أمرا واقعيا".

إلى ذلك لفت إلى "أننا رأينا توقفا دراماتيكيا للأسلحة الأميركية ويمكن مواصلة الحرب بما لدينا لكن نفضل الحصول على مزيد منها".

وقال: "مستعد لصفقة جزئية نعيد بها بعض الأسرى لكن سنستأنف الحرب بعد الهدنة لاستكمال أهدافها".