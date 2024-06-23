نقل موقع "زمان إسرائيل" عن بيانات لسلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، بأن قرابة 550 ألف إسرائيلي غادروا إسرائيل ولم يعودوا حتى الآن خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول إضافة إلى التصعيد مع حزب الله في الشمال.
وقال الموقع إن ما كان يمكن أن يكون هروبا موقتا للإسرائيليين خلال الحرب، أو صعوبة فنية في العودة إليها، تحول الآن إلى اتجاه دائم (هجرة دائمة).
ويوجد ملايين الإسرائيليين من مزدوجي الجنسية، حيث يحملون جنسية واحدة أخرى على الأقل بجانب جنسيتهم الإسرائيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: 550 ألف إسرائيلي غادروا إسرائيل خلال الأشهر الستة الأولى للحرب ولم يعودوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.