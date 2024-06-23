إعلام إسرائيلي: 550 ألف إسرائيلي غادروا إسرائيل خلال الأشهر الستة الأولى للحرب ولم يعودوا

نقل موقع "زمان إسرائيل" عن بيانات لسلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، بأن قرابة 550 ألف إسرائيلي غادروا إسرائيل ولم يعودوا حتى الآن خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول إضافة إلى التصعيد مع حزب الله في الشمال.

وقال الموقع إن ما كان يمكن أن يكون هروبا موقتا للإسرائيليين خلال الحرب، أو صعوبة فنية في العودة إليها، تحول الآن إلى اتجاه دائم (هجرة دائمة).

ويوجد ملايين الإسرائيليين من مزدوجي الجنسية، حيث يحملون جنسية واحدة أخرى على الأقل بجانب جنسيتهم الإسرائيلية.