هيئة البث الإسرائيلية: إصابة حارسَي أمن في المطلة إثر سقوط صاروخ مضاد للدروع

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، عن إصابة حارسي أمن في المطلة بالجليل الأعلى إثر سقوط صاروخ مضاد للدروع.
بدورها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أنه سقط عدد من الجرحى في المطلة بينهم إصابة خطيرة.
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة، في حين يواصل حزب الله من عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال.
