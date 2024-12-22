الوكالة الوطنية: توقيف 3 اشخاص بعد إشكال مع عناصر أمن حماية السفارة السعودية في بيروت

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن عناصر قوى الامن الداخلي المولجين حراسة السفارة السعودية في منطقة رأس بيروت، تعرضت لتهجّم من ثلاثة شبّان كانوا على متن سيارة فورد ماستينغ بيضاء اللون، بعد أن اشتبه بها عناصر الحراسة كونها دون لوحات وزجاجها حاجب الرؤية، فطلب منهم أحد العناصر أوراقهم الثبوتية وأوراق السيارة، الاّ أن الأشخاص الثلاثة ترجّلوا من السيارة وعمدوا على شتم عناصر الحراس والتدافع معهم.

وسادت بلبلة بعدما تجمّع عدد من أبناء المنطقة وعمدوا الى تصوير ما يجري.

وبعد تسليم المعتدين الى فصيلة قوى الامن وتنظيم محاضر ضبط بمخالفات السيارة، تم إعلام النيابة العامة العسكرية بما جرى فأمر مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجّار بفتح تحقيق فوري وإحضار الأشخاص المعتدين الى التحقيق واستدعاء عناصر الحراسة الذين تعرّضوا للاعتداء لكشف كلّ ملابساته.