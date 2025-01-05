شكرا لقرائتكم خبر عن بحاوية مزيفة.. ضبط كمية ضخمة من المخدرات في ميناء اللوفر الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

تهريب المخدرات

الدمام - شريف احمد - صادرت الشرطة الفرنسية أكثر من طنين من الكوكايين تقدر قيمتهما بحوالي 130 مليون يورو (134 مليون دولار) في ميناء اللوفر بشمالى فرنسا.وأوضحت الشرطة أن المهربين استخدموا حاوية مزيفة طبق الأصل لحاوية أخرى خاصة بهم لإدخالهم المخدرات .وبحسب الشرطة الأوروبية / يوروبول /، يتم نسخ معلومات تسجيل الحاوية بعد فحصها روتينيا من قبل الجمارك، ثم تلصق هذه المعلومات على حاوية مكررة، ما يسمح بمرورها دون اكتشافها.وعادة ما تتيح هذه الطريقة تمرير الحاوية المزيفة، مع الأوراق والملصقات المنسوخة، دون لفت الانتباه داخل منطقة الميناء.ومع ذلك، تمكن المحققون هذه المرة من العثور على المخدرات. وتم القبض على سائق شاحنة تحمل حاوية وعامل بالميناء تورطا في عملية التهريب، وهما رجلان 41/ عاما و22 عاما/ ويواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما.