شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان.. هزات أرضية مستمرة تدفع سكان جزيرة سانتوريني للمغادرة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أفادت وسائل إعلام يونانية اليوم الثلاثاء، بأن مئات الهزات الطفيفة والمتوسطة التي هزت أرجاء جزيرة سانتوريني على مدار الأيام الـ 12 الماضية، تسببت في هروب أكثر من ثلث سكان الجزيرة البالغ تعدادهم 16 ألف نسمة إلى البر الرئيسي، تحسبًا من وقوع زلزال كبير قريبًا.
وتدافع السكان لشراء تذاكر العبارات والطائرات للبحث عن أرض أكثر أمانًا، وأعدت شركات الطيران رحلات خاصة وأرسلت شركات الملاحة عبارات إضافية.
إنذار بالخطروتم تسجيل العديد من الزلازل مرة أخرى خلال الليل، حيث بلغت شدتها 9ر4 درجةعلى مقياس ريختر، وعادة لا تشكل الزلازل بهذه الشدة خطرًا على سكان الجزيرة، لكن سلسلة النشاط الزلزالي الأخيرة وضعت الوجهة السياحية الشهيرة في حالة تأهب قصوى.
