ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48,284 شهيدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48,284 شهيدًا و 111,709 مصابين معظمهم من الأطفال والنساء.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول 13 شهيدًا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 9 شهداء منتشلين، و4 شهداء جدد جراء قصف إسرائيلي أمس استهدف تجمعًا للفلسطينيين شرق مدينة رفح جنوب القطاع، بالإضافة إلى 16 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما لا يزال آلاف الشهداء والمفقودين تحت أنقاض المنازل والبنايات السكنية المدمرة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط