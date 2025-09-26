مساعدات طارئة من الاتحاد الأوروبي للضفة وغزة

ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (الاتحاد)

أفرجت المفوضية الأوروبية عن 50 مليون يورو إضافية من المساعدات الإنسانية للاستجابة للوضع الإنساني الكارثي في غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في الضفة الغربية.

وبذلك يصل إجمالي المساعدات الإنسانية الطارئة للاتحاد الأوروبي في عام 2025 إلى 220 مليون يورو لغزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وإلى أكثر من 550 مليون يورو منذ عام 2023.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن أول مجاعة على الإطلاق في غزة قد تأكدت، كما أن النزوح القسري الجماعي الناجم عن الهجوم العسكري المستمر لمدينة غزة يترك العائلات في حاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والحماية.

وفي الضفة الغربية المحتلة، يؤدي استمرار التهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وعنف المستوطنين إلى احتياجات إنسانية ملحة في الحماية والمأوى والحصول على الخدمات الأساسية.