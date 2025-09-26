وزير الخارجية: لا يكفي إصدار البيانات ما لم تتحول إلى عمل حقيقي يغير واقع الاحتلال وعدوانه

ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مساء أمس الأربعاء، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج, الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

وافتتح سموه الاجتماع قائلًا: "نجتمع اليوم بعد عام على إطلاق مبادرتنا المشتركة (التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين)، الذي تتشرف المملكة برئاسته بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج، وبعد أيام من اعتماد الجمعية العامة إعلان نيويورك الذي يشكل إجماعًا دوليًا تاريخيًا على إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأشار سموه إلى إعلان نيويورك بأنه تكليف واضح للجميع لتحويل التوافق إلى التزامات زمنية وآليات متابعة، حيث ذكر سموه: "لا يكفي إصدار البيانات ما لم تتحول إلى عمل حقيقي يغير واقع الاحتلال وعدوانه".

وأضاف سموه خلال كلمته أن الاجتماع يأتي بعد قمة السلام التي ترأستها المملكة وفرنسا وأثمرت عن اعترافات واسعة بدولة فلسطين مما يعزز الإرادة الدولية لترسيخ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشددًا سموه أن "واقع الاحتلال ما زال يتمادى في الإبادة والمجاعة والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، بل وصل إلى اعتداءات على سيادة دول عربية، كان آخرها استهداف دولة قطر".

وأشار سموه إلى أن الهدف من الاجتماع هو تنسيق الجهود ووضع آليات تنفيذية ومؤشرات تقدم ومساءلة واضحة، مع مواصلة العمل المشترك في العواصم الإقليمية والدولية.

وذكر سمو الوزير أن إعلان نيويورك يؤكد "أن غزة والضفة بما فيها القدس الشريف أرض فلسطينية واحدة غير قابلة للتجزئة"، مؤكدًا الرفض القاطع لأي محاولات ضم أو توسيع استيطان أو تهجير قسري، وضرورة تمكين السلطة الفلسطينية ودعم الخطة العربية الإسلامية للتعافي والإعمار، ووضع آلية دولية للمساءلة ضمن جداول زمنية واضحة.

وأكد سمو وزير الخارجية أن المملكة ستواصل قيادة جهودها الدبلوماسية والإنسانية بلا كلل لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفتح الطريق أمام سلام عادل ودائم وأمن مشترك وازدهار لشعوب المنطقة كافة. حضر الاجتماع، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.