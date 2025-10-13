إیران لن تشارك فی قمة شرم الشیخ

القاهرة - كتب محمد نسيم - صرح مصدر مطلع لوکالة تسنیم الإيرانية، اليوم الأحد، 12 أكتوبر 2025، أن طهران لن تشارك فی قمة شرم الشیخ بمصر، بشأن إنهاء الحرب على قطاع غزة ، رغم دعوتها بالحضور.

وتستضیف مصر قمة دولیة بشأن مستقبل قطاع غزة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بین الاحتلال الإسرائیلی، وحرکة حماس ، حیث من المقرر أن تنعقد یوم الإثنین المقبل فی شرم الشیخ بمشارکة قادة أکثر من 20 دولة.

وقالت الرئاسة المصریة فی بیان مساء السبت، إن “قمة دولیة ستعقد تحت عنوان ’شرم الشیخ للسلام’… الإثنین الموافق 13 تشرین الأول/ أکتوبر برئاسة مشترکة بین الرئیس عبد الفتاح السیسی والرئیس الأمیرکی دونالد ترامب”.

وأشار البیان إلى “مشارکة قادة أکثر من عشرین دولة” فی القمة التی “تهدف إلى إنهاء الحرب فی قطاع غزة”.

وفی السیاق، نقل موقع “أکسیوس” الأمیرکی عن مصادر، قولها إن الخارجیة الأمیرکیة وجهت السبت دعوة رسمیة لقمة القادة بشأن غزة التی ستعقد فی شرم الشیخ، مشیرة إلى أنه تمت دعوة العدید من الدول بینها إسبانیا وإیران وترکیا والسعودیة وباکستان وإندونیسیا وبریطانیا.

المصدر : وكالات