شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تظهر براعة كبيرة في ركوب الخيل بمصر وتنال إعجاب جمهور مواقع التواصل ببلادها

تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو نال حظه من الشهرة والانتشار عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو وثق براعة فتاة سودانية, في ركوب الخيل بإحدى محافظات جمهورية مصر العربية. ووفقاً لما أظهر المقطع فإن الفتاة أبدعت في التحكم على الفرس بطريقة نالت إعجاب الجمهور والمتابعين على موقاع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

