نتانياهو أصدر أمراً باغتيال نصر الله من "فوق السحاب"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مساء السبت، إن الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وذكر في مقابلة تلفزيونية: "الحرب ستنتهي نهائيا عندما تُنفّذ شروط الاتفاق، إعادة جميع الرهائن، تفكيك حماس، ونزع سلاح القطاع".

وقال إنه سوف يلخص "فترة الحرب بقرار سأطرحه غدا على الحكومة بإعادة تسمية الحرب بـ-حرب النهوض-"، مبرزا أن "الحرب غيّرت وجه الشرق الأوسط". وتابع: "قلت في اليوم الثاني أو الثالث من الحرب: سنُغيّر وجه الشرق الأوسط. وهذا بالضبط ما فعلناه".

وبشأن الصمود في وجه الضغوط خلال الحرب، أوضح: "كنت أعلم أنه إذا استسلمت لإملاءات إيقاف الحرب — لأصبحت أيام إسرائيل معدودة".

كما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن قرار اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصرالله، وقال: "كنا في جلسة مجلس الوزراء ولم يكن هناك قرار بالإجماع، فقلت إنني سأفكر بالأمر".

وأضاف: "سافرت إلى الأمم المتحدة لإلقاء خطاب، وعلى متن الطائرة اتصلت عبر خط آمن وقررت: سننفذ العملية".