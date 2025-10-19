فايننشال تايمز: السعودية وأميركا تناقشان صفقة دفاع مشترك

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن السعودية والولايات المتحدة تناقشان صفقة دفاعية مشتركة مشابهة لاتفاقية الدفاع مع قطر، وأكدت الصحيفة أن الاتفاق سيتم توقيعه عندما يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واشنطن الشهر المقبل.

وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحيفة البريطانية إن هناك "مناقشات حول توقيع شيء ما عندما يأتي ولي العهد السعودي إلى واشنطن، لكن التفاصيل غير واضحة".

وذكرت الصحيفة أن الاتفاق قيد النقاش يُشبه الاتفاق الأميركي القطري الأخير الذي تعهد باعتبار أي هجوم مسلح على قطر تهديدًا للولايات المتحدة. وجاء الاتفاق الأميركي مع قطر بعد أن حاولت إسرائيل الشهر الماضي اغتيال قادة حماس بغارة جوية على الدوحة.

ولم تستجب وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض والحكومة السعودية لطلب من رويترز للتعليق على تقرير فاينانشال تايمز.

لطالما سعت السعودية إلى الحصول على ضمانات مماثلة لاتفاق قطر، في إطار جهود واشنطن لتطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل.

إلا أن هذه الجهود تعثرت بسبب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي أشعل فتيل الحرب في غزة. ومنذ ذلك الحين، صرح الأمير محمد بن سلمان بأن أي تطبيع مع إسرائيل سيكون مشروطاً بإقامة دولة فلسطينية.

في مايو (أيار)، تخلى ترامب عن محاولاته لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل في إطار محادثات التعاون النووي. وكان هذا الشرط نقطة خلاف رئيسية بالنسبة للرئيس الأميركي السابق جو بايدن، الذي كان يشرف على المحادثات خلال فترة ولايته.

وفي الشهر الماضي، وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية دفاع مشترك مع باكستان المسلحة نوويا، والتي تنص على أن أي هجوم على أي من البلدين سيعتبر هجوما على كليهما.