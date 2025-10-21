بيان أوروبي أوكراني يدعم بقوة خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الأزمة في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد قادة أوروبيون في بيان مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم وحدتهم في السعي لتحقيق سلام عادل ودائم يستحقه الشعب الأوكراني.

كما أكد القادة إنهم يدعمون بقوة موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعي إلى انهاء الأزمة فوراً وأن يكون خط التماس الحالي نقطة انطلاق للمفاوضات.

ونشرت المفوضية الأوروبية البيان الصادر عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرتغالي أنطونيو كوستا، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن.