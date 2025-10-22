ديوكوفيتش ينسحب من دورة باريس لماسترز الألف نقطة

الرياص - اسماء السيد - باريس : أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش عبر حسابه على إنستغرام الثلاثاء أنه لن يشارك في دورة باريس لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب المقررة في الفترة من 27 تشرين الأول/أكتوبر إلى الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال الصربي البالغ من العمر 38 عاما والفائز بالدورة سبع مرات، وهو رقم قياسي "للأسف، لن ألعب في باريس هذا العام".

وأضاف المتوج بالبطولات الأربع الكبرى 24 مرة "لديّ ذكريات رائعة ونجاحات باهرة هناك على مرّ السنين"، معربا عن "الأمل" في المشاركة مجددا العام المقبل.

ولن يلعب الصربي على ملاعب "باريس لا ديفانس أرينا" في نانتير، حيث نُقلت الدورة هذا العام بعد قرابة 40 عاما في بيرسي، شرق العاصمة.

وقال مدير الدورة اللاعب الفرنسي السابق سيدريك بيولين لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي "سيكون من الرائع" أن يكون ديوكوفيتش من بين اللاعبين الذين يُمكن أن تدرج أسماؤهم في قائمة الفائزين في موقعين مختلفين.

وكان ديوكوفيتش الذي غاب عن نسخة دورة باريس العام الماضي ايضا، انتقائيا جدا هذا العام بشأن الدورات التي يشارك فيها.

وبعد خروجه على يد الإسباني كارلوس ألكاراس في نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، لم يعد إلا بعد شهر لخوض دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة هذا الشهر.

وخرج "دجوكو" من نصف نهائي الدورة الصينية بعدما عانى من بعض المشاكل البدنية في ظل ظروف جوية حارة، وذلك بخسارته امام المفاجأة فالنتان فاشرو من موناكو والذي توج بلقب الدورة على حساب ابن خالته الفرنسي أرتور ريندركنيش.

واضطر ديوكوفيتش الى الانسحاب من مباراة المركز الثالث لدورة "الملوك الستة" الاستعراضية في الرياض الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يعود ديوكوفيتش إلى الملاعب في دورة أثينا (250 نقطة) المقررة بين الثاني والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر.

ويحتل الصربي حاليا المركز الخامس عالميا، وضمن تأهله للبطولة الختامية "أيه تي بي" في تورينو (من 9 الى 16 تشرين الثاني/نوفمبر)، لكنه لم يُعلن بعد عن مشاركته.