شاهد بالصور.. “‏إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ”.. قصة شاب سوداني تحول من نجم إعلانات شهير وصاحب صفحة بها ربع مليون متابع إلى شيخ وداعية معروف

حظيت قصة الشيخ والداعية السوداني, الشاب “قتادة”, بإعجاب منقطع النظير بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الشيخ الشاب “قتادة”, كان معروف كنجم إعلانات بعد أن ظهر في إعلانات تجارية شهيرة.
قتادة, كان يملك قبل 4 سنوات صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, يتابعه عبرها أكثر من 250 ألف متابع, غير صفحاته في مواقع التواصل الأخرى.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد فاجأ الشاب الجميع قبل سنوات بحذفه كل المحتوى الذي كان يقدمه وأختار طريق الهداية بإغلاقه جميع حساباته.
مؤخراً ظهر “قتادة”, في صورة وهو يحاضر المصلين بأحد المساجد, في لقطة وجدت إعجاب جمهور مواقع التواصل الذي كتب: “إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
