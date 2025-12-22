أعادت صفحات مهتمة بالثورة السودانية, صور ومقاطع فيديو للشيخ الأمين عمر الأمين, إبان حصار قوات الدعم السريع, لمسيده بأم درمان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن صور وفيديوهات شيخ الأمين, تم نشرها تزامناً مع الانتقادات التي توجه لثوار أم درمان, بعد خروجهم في تظاهرة لإحياء ثورة ديسمبر. وظهر شيخ الأمين, في أحد المقاطع التي تم نشرها وهو يتحدث مع بعض أفراد الدعم السريع, داخل مسيده, قائلاً: (ربنا يوفقكم وتحسموا لينا الفوضى دي سريع). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين لجنود الدعم السريع: (ربنا يوفقكم وتحسموا لينا الفوضى دي سريع) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.