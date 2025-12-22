اخبار العالم

ترامب يسحب 48 سفيراً حول العالم من بينها مصر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أكدت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأميركي ترامب تستدعي عشرات السفراء من بعثاتهم حول العالم.

ويأتي سحب 48 سفيراً من مناصبهم في أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا الوسطى والجنوبية عقب موجة تعيينات سابقة عينها الرئيس السابق جو بايدن في الأشهر الأولى من ولاية الرئيس ترامب الثانية.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية لصحيفة "واشنطن بوست" يوم الاثنين: "هذا إجراء معتاد في أي إدارة. السفير هو ممثل شخصي للرئيس، ومن حق الرئيس ضمان وجود أفراد في هذه الدول يدعمون أجندة "أمريكا أولاً".

ستؤدي عمليات الاستدعاء، التي نشرها لأول مرة جوش روجين، كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست، إلى ترك الولايات المتحدة بدون مبعوثين في مناطق توتر عالمية رئيسية، تشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية، عدة دول منها مصر، ونيجيريا، ورواندا، والصومال، وجنوب السودان في أفريقيا؛ وأرمينيا، وليتوانيا، ومقدونيا الشمالية، وسلوفاكيا في أوروبا؛ بالإضافة إلى اليمن في الشرق الأوسط.

في غضون ذلك، لم تُعين الإدارة الأميركية بعد سفراء دائمين لدى حلفاء وشركاء رئيسيين، من بينهم أستراليا وألمانيا وقطر والمملكة العربية وكوريا الجنوبية.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

