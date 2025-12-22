شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يسجل مستوى قياسيًا جديدًا بعد صفقة صهر بلا رسوم تبرز شحّ المعروض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس إلى ذروة قياسية جديدة يوم الاثنين، مدعومة بعمليات شراء مضاربية، وفي أعقاب أنباء عن صفقة معالجة بلا رسوم تشمل مصهرًا صينيًا، ما سلط الضوء على اضطرابات في المناجم واحتمالات حدوث نقص في الإمدادات.

وصعد سعر النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن (LME) بنسبة 0.6% ليصل إلى 11,955 دولارًا للطن المتري بحلول الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسيًا بلغ 11,996 دولارًا.

وكان النحاس في بورصة لندن قد قفز بنسبة 36% منذ بداية العام، مدفوعًا إلى حد كبير بالمخاوف من مشكلات في المناجم قد تتسبب في عجز بالمعروض خلال العام المقبل.

وتأكدت تلك المخاوف المتعلقة بالإمدادات يوم الجمعة، عندما أفادت مصادر رويترز بأن شركة التعدين التشيلية أنتوفاغاستا توصلت إلى اتفاق مع مصهر صيني على رسوم معالجة صفرية لمركزات النحاس لعام 2026، وهو أدنى مستوى يتم الاتفاق عليه على الإطلاق في المفاوضات السنوية.

وعادة ما تتراجع رسوم المعالجة عندما يكون المعروض شحيحًا.

وقال دان سميث، المدير التنفيذي في Commodity Market Analytics: «جزء كبير من الأمر يتعلق بتشدد جانب العرض، لكن السياق الأوسع هو أن الأسواق عمومًا تبدو قوية جدًا، وهو ما يظهر أن هناك قدرًا كبيرًا من السيولة في النظام».

وارتفعت الأسهم العالمية على نطاق واسع يوم الاثنين، كما صعدت أسعار النفط، في حين سجل الذهب والفضة مستويات قياسية جديدة.

وأضاف سميث أنه رغم استمرار الزخم في جذب الأموال المضاربية إلى النحاس، فإن هناك مؤشرات على أن الطلب بدأ يتراجع عند هذه المستويات السعرية المرتفعة.

وقال: «يبدو أن هناك تباطؤًا من حيث الطلب. مبيعات السيارات الكهربائية لم تعد تنمو بقوة، وهناك ضعف آخذ في الظهور على جانب المستهلك في الاقتصاد الصيني».

وأغلق عقد النحاس الأكثر تداولًا في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة (SHFE) تعاملات النهار مرتفعًا بنسبة 1.7% عند 94,320 يوانًا (ما يعادل 13,397.92 دولارًا) للطن.

وكان النيكل الأفضل أداءً على بورصة لندن للمعادن، إذ ارتفع بنسبة 1.6% إلى 15,040 دولارًا للطن، عقب تقارير صدرت الأسبوع الماضي أفادت بأن الدولة ستخفض إنتاج المناجم في عام 2026.

كما ارتفع النيكل في بورصة شنغهاي للجلسة الرابعة على التوالي، ليلامس أعلى مستوى له في أكثر من شهر عند 121,360 يوانًا.

وفيما يتعلق ببقية المعادن، ارتفع الألمنيوم في بورصة لندن بنسبة 0.6% إلى 2,961.50 دولارًا للطن، وهو أقوى مستوى منذ مايو 2022، بينما زاد الزنك بنسبة 0.4% إلى 3,084 دولارات. في المقابل، تراجع الرصاص بنسبة 0.4% إلى 1,977 دولارًا، وانخفض القصدير بنسبة 0.5% إلى 43,030 دولارًا.