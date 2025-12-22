تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 22-12-2025

انخفض سعر سهم بلاكستون BLACKSTONE INC (BX) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 149.00$، ليستهدف مستوى المقاومة 162.70$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد