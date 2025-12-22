«42 أبوظبي» توقع مذكرة تفاهم لتطوير المهارات الرقمية

ابوظبي - سيف اليزيد - وقعت «42 أبوظبي»، الأكاديمية الرائدة في تعليم البرمجة بطرق مبتكرة وفق منهجية التعلم الذاتي المشترك، مذكرة تفاهم مع أكاديمية أبوظبي العالمي، بهدف تطوير المهارات الرقمية ودعم منظومة الكفاءات التقنية في أبوظبي. وقع المذكرة الدكتور أحمد الشعيبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية 42 أبوظبي، وعلي خادم المهيري، مدير أول العمليات والتمكين في أكاديمية أبوظبي العالمي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين. ويعكس هذا التعاون التزام الجهتين بتوسيع نطاق الوصول إلى فرص التعلّم التي تواكب احتياجات المستقبل، ودعم الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي في مجالي الابتكار والاستثمار في رأس المال البشري. ويتعاون الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على تصميم وتقديم برامج متخصصة تهدف إلى تعزيز الكفاءات الرقمية في مجالات محورية تشمل البرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، والأمن السيبراني، إلى جانب التقنيات الناشئة ذات الصلة. كما يجمع هذا التعاون بين نموذج التعلّم القائم على المشاريع الذي تعتمده أكاديمية 42 أبوظبي، وإمكانات مختبر المهارات التابع لأكاديمية أبوظبي العالمي، بما يوفّر تجارب تدريبية عملية متوافقة مع احتياجات مختلف القطاعات، تسهم في رفع جاهزية الكوادر الوطنية وتعزيز كفاءتها التقنية. ويشهد التعاون تنظيم ورش عمل وجلسات حوارية وبرامج تدريبية تركز على تعزيز الخبرات الرقمية والابتكار التكنولوجي، وتستهدف الطلبة والمهنيين والمجتمع التكنولوجي بأكمله. وسيجرى أيضاً تنظيم تحديات «هاكاثون» ومسابقات برمجية ومنافسات ابتكارية مشتركة، بما يسهم في الارتقاء بمهارات التفكير الإبداعي والتعلّم التطبيقي. وتهدف هذه المبادرات إلى بناء قاعدة متقدمة من المواهب القادرة على دعم الأولويات الوطنية في مجاليّ التحول الرقمي وقطاعات المستقبل، وربط المتعلمين بتطبيقات واقعية تعزز قدرتهم على تصميم وتطوير حلول رقمية جاهزة للسوق. وقال الدكتور أحمد الشعيبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية 42 أبوظبي إن هذا التعاون مع أكاديمية أبوظبي العالمي يشكل خطوة محورية نحو تعزيز المنظومة الرقمية في أبوظبي، وتوسيع الفرص المتاحة للأفراد لاكتساب مهارات مستقبلية متقدمة، ومن خلال مواءمة نموذج التعلّم القائم على المشاريع الذي نعتمده مع الخبرات التدريبية المتخصصة لدى الأكاديمية، نسهم في توفير برامج نوعية تدعم أهداف دولة الإمارات في الابتكار وتنمية رأس المال البشري. من جانبه، قال علي خادم المهيري، مدير أول العمليات والتمكين في أكاديمية أبوظبي العالمي إن المذكرة تؤكد التزامنا بتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز القدرات الرقمية، فمن خلال تعاوننا مع أكاديمية 42 أبوظبي، نعمل على توسيع نطاق الوصول إلى برامج متخصصة تمكّن المتعلمين، وتدعم المواهب الريادية، وتعزز جاهزية الكوادر لمواكبة متطلبات القطاعات.