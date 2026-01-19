سعر الذهب يسجل مستويات قياسية جديدة في مستهل تعاملات الأسبوع - توقعات اليوم – 19-01-2026

انزلق سعر سهم صناعات (NIND) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد السهم بهذا الهبوط على كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسهم في الفترة المقبلة، خاصة بعدما نجح في تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 291.00 درهم، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 271.00 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط