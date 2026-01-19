شكرا لقرائتكم خبر «تعليم جازان» تستقبل أكثر من 364 ألف طالب وطالبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أمس، 364,127 طالبا وطالبة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1447هـ، وسط متابعة مباشرة من مديري ومديرات المدارس؛ لتهيئة البيئة التعليمية منذ اليوم الأول.

وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، أنه جرى تنفيذ خطة تعليمية متكاملة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، شملت انتظام الحصص الدراسية، ومتابعة جاهزية المدارس، واستكمال التجهيزات المدرسية، وتطبيق خطط الأمن والسلامة، بما يوفر بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة.

وأشاد بالدور المحوري للمعلمين والمعلمات في العملية التعليمية، وأيضا دور الأسرة وأولياء الأمور بوصفهم شريكا فاعلا في دعم مسيرة الأبناء التعليمية، وتعزيز التكامل مع المدرسة.