شكرا لقرائتكم خبر + 1800 مدرسة بالمدينة المنورة تستقبل الطلاب مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - انتظم أمس أكثر من 440 ألف طالب وطالبة في 1829 مدرسة بمختلف مراحل التعليم الحكومي والأهلي بمنطقة المدينة المنورة، مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1447هـ. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتظم أمس أكثر من 440 ألف طالب وطالبة في 1829 مدرسة بمختلف مراحل التعليم الحكومي والأهلي بمنطقة المدينة المنورة، مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1447هـ. وأكملت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات عبر تهيئة البيئة التعليمية في 813 مدرسة ابتدائية، و561 مدرسة متوسطة، و455 مدرسة ثانوية للبنين والبنات، يشرف على تدريسهم 34,637 معلما ومعلمة. وشملت الاستعدادات استكمال الجوانب التنظيمية والتجهيزات المدرسية، وتفعيل الخدمات التعليمية، ومتابعة انتظام العملية التعليمية والانضباط المدرسي وفق التوقيت الشتوي، بما يسهم في دعم التحصيل العلمي، وتنمية مهارات الطلاب والطالبات.

كانت هذه تفاصيل خبر + 1800 مدرسة بالمدينة المنورة تستقبل الطلاب مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.