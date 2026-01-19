سعر النفط الخام يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 19-01-2026

أغلق سعر سهم الريان (MARK) على عدم تغيير خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل تأثره بالخروج في وقت سابق من نطاق قناة سعريه هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، ومستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى الدعم 2.25 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 2.379 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد