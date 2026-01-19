سعر اليورو مقابل الدولار يشهد ارتداد مفاجئ داخل قناة سعريه هابطة – توقعات اليوم – 19-01-2026

اكتسى سعر سهم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني (8070) باللون الأخضر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، وقد جاء ذلك بالتزامن مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص السهم بذلك من ضغوطه السلبية دفعة واحدة، مصحوباً في ذلك بزيادة كبيرة في أحجام التداول، ما يشير إلى صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية وقد جاء هذا الارتفاع بالرغم من بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يدلل أيضاً على قوة الزخم الإيجابي المصاحب للسهم.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى الدعم 10.95 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 12.90 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد