الرئيس الألماني يرحب بنأي ميرتس بنفسه عن حزب البديل

ابوظبي - سيف اليزيد - رحب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بإعلان المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي يترأس الحزب المسيحي الديمقراطي، اتباع نهج ينأى بشكل واضح عن حزب «البديل من أجل ألمانيا».

وخلال زيارته الرسمية الحالية للنمسا، قال شتاينماير في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الثلاثاء: «أرحب بأن المستشار الاتحادي قد رسم لنفسه ولحزبه خطاً واضحاً في مواجهة المواقف والأحزاب اليمينية الشعبوية والمتطرفة، مستبعداً أي تعاون أو تحالف معها».

يذكر أن ميرتس أعلن أمس الاثنين بعد مشاورات مع رئاسة حزبه، رفضه التام لأي شكل من أشكال التعاون مع حزب البديل، مؤكداً أنه لا توجد أي قواسم مشتركة بين الحزبين، بل خلافات جوهرية.

وقال شتاينماير إن تيار الوسط السياسي (الذي ينتمي إليه حزب ميرتس) يجب أن يثبت الآن قدرته على حل المشكلات التي ينتظر الناس إيجاد حلول لها. وأضاف:«هذه الفرصة موجودة، ولدي انطباع بأننا سنغتنمها».

