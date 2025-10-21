جوزيف لوين: إيثريوم بحاجة إلى صناديق الاستثمار الجريء رغم المخاوف من استنزاف القيمة

تام شمس - الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 11:52 مساءً - أكد جوزيف لوين، الشريك المؤسس لشبكة إيثريوم ومؤسس شركة Consensys، على أهمية تمويل رأس المال الجريء (VC) في تطوير أكبر شبكة عقود ذكية في العالم، رغم المخاوف المتزايدة في الصناعة من تأثير صناديق الاستثمار على مسار تطوير إيثريوم.

قال لوين في منشور على منصة X يوم الاثنين إن الهدف الأساسي لصناديق الاستثمار الجريء مثل Paradigm هو "استخلاص أكبر قدر ممكن من القيمة من شبكة إيثريوم والنظام البيئي الأوسع"، مضيفًا أن أهدافها الثانوية تشمل "دفع النظام نحو اللامركزية الصارمة"، مؤكّدًا أنه "لا داعي للقلق من ذلك".

تأتي تصريحات لوين بعد مغادرة باحثَين بارزَين من مؤسسة إيثريوم، ما أعاد إثارة الجدل حول مدى تأثير الأموال المركزية على مستقبل تطوير الشبكة.

ففي يوم الجمعة، أعلن الباحث والمطور البارز في مؤسسة إيثريوم دانكراد فايسْت عن انضمامه إلى مشروع Tempo وهي شبكة بلوكشين من الطبقة الأولى تركز على المدفوعات والعملات المستقرة، تم إنشاؤها بواسطة Stripe وParadigm.

كما انضم الباحث السابق في Consensys ماليش باي إلى Paradigm كمستشار بحثي في يناير، قبل أن يتولى منصبًا بدوام كامل في Tempo في سبتمبر، بحسب صفحته على LinkedIn.

ورغم الدعوات المتزايدة للحد من نفوذ Paradigm في منظومة إيثريوم، يرى لوين أن هذه التطورات إشارة على التبنّي المتزايد لتقنيات البلوكشين في الاقتصاد التقليدي.

“حمّى سلاسل الشركات (corpo-chains) هي بمثابة إثبات للاقتصاد التقليدي، وتشير إلى دخولنا التيار السائد.” جوزيف لوين

المصدر: جوزيف لوين

لوين: الكريبتو يحتاج إلى المستثمرين الجريئين “في الوقت الحالي” لسد فجوة رأس المال العالمي

على الرغم من تزايد المخاوف من تأثير صناديق الاستثمار الجريء على مجال البلوكشين، يرى لوين أن الصناعة لا تزال بحاجة إلى تلك الصناديق لجذب رؤوس الأموال التقليدية وضمان استدامة التطوير.

“نحن بحاجة إلى صناديق الاستثمار الجريء في الوقت الحالي لأنها تمثل جسرًا مريحًا لتدفّق رؤوس الأموال العالمية إلى نظامنا البيئي.”

وأضاف:

“قريبًا جدًا، ستنضج منصات الاستثمار على السلسلة لتصبح أكثر عدلاً وشمولًا، ومع نماذج رمزية صحية، مما سيجبر صناديق الاستثمار على الانتقال إليها إذا أرادت البقاء في اللعبة.”

وأوضح لوين أن مشاركة صناديق الاستثمار لا تزال ضرورية لتحقيق "اللامركزية التدريجية" اللازمة لبناء بنية تحتية معلوماتية عالمية وآمنة.

Paradigm وTempo… مركزية جديدة في ثوبٍ حديث

تعمل شبكة Tempo وهي مشروع تابع لـ Paradigm على بناء شبكة بلوكشين تضم مجموعة منتقاة من المدقّقين تخضع فعليًا لتحكم شركة Stripe، وهو ما يشكّل ابتعادًا واضحًا عن فلسفة اللامركزية والانفتاح التي تقوم عليها إيثريوم.

كانت Paradigm قد أعلنت لأول مرة عن خططها لإطلاق شبكة بلوكشين مخصصة للمدفوعات في سبتمبر، مشيرةً إلى وجود “حاجة متزايدة لبنية تحتية محسّنة” قادرة على التوسع عالميًا لتلبية متطلبات المدفوعات الحديثة.