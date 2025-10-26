الأردن : لن نرسل أي قوات إلى قطاع غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكدت الأردن مساء اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 ، أنها لن ترسل أي قوات إلى قطاع غزة ولن يكون لها أي دور عسكري في الضفة الغربية أو القطاع.

جاء ذلك على لسان وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في حديث مع التلفزيون الأردني الرسمي.

وقال المومني :" الأردن لن يرسل أي قوات إلى قطاع غزة، مشددا على أن الموقف الأردني يركز على وقف الحرب وإدخال المساعدات وبدء عملية سياسية ذات أفق تفضي إلى الإعمار.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يستحق أن يقرر مصيره بنفسه، مؤكدا أن التهجير والمساس بالمقدسات في القدس خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وانتقد المومني سياسات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة تجاه ضم الضفة الغربية، واصفا إياها بأنها "عدوانية"، معبرا عن تقدير الأردن للجهود الأمريكية والدولية الرافضة لضم الضفة.

وختم المومني بالقول إن الجهود الإنسانية الأردنية تجاه غزة ستتواصل، مشيرا إلى أن المساعدات والإغاثة التي يقدمها الأردن مفخرة لكل أردني وعربي، ومؤكدا: "لن نتأخر عن تقديم كل ما يساعد إخوتنا وأهلنا في غزة".

المصدر : وكالات