ترامب: واشنطن وبكين ستعملان لإنهاء حرب أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - جيونججو (وكالات)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد لقائه الرئيس الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية، أمس، أن واشنطن وبكين سوف تعملان معاً من أجل إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا. وقال ترامب للصحفيين على متن طائرته الرئاسية بينما كان في طريق عودته إلى واشنطن: «تحدثنا في هذا الأمر بشكل مطول، وسنعمل سوياً لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا أن ننجز أي شيء». ووفقاً لترامب، فقد اتفق هو والرئيس الصيني على أن روسيا وأوكرانيا عالقتان في طريق مسدود، مضيفاً: الرئيس شي سيساعدنا وسنعمل سوياً بشأن أوكرانيا. ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب بكين عن المحادثات التي جرت في مدينة بوسان الساحلية الكورية الجنوبية. وكانت هناك تكهنات قبيل عقد الاجتماع بأن ترامب سيحث الصين على وقف وارداتها من النفط الروسي، أو تقليصها، حيث إنها تعد مصدراً رئيساً للإيرادات التي تمول المجهود الحربي لموسكو. إلا أن ترامب قال إنه لم يتم التطرق لمسألة النفط الروسي خلال المناقشات.

ميدانياً، قال مسؤولون أوكرانيون، أمس، إن روسيا شنت هجمات هائلة بالطائرات المسيرة والصواريخ على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي وفرض قيود في جميع مناطق البلاد. وأعلنت السلطات مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وإصابة 17 آخرين. وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا أطلقت أكثر من 650 طائرة مسيرة وأكثر من 50 صاروخاً من طرز مختلفة في الهجوم. من جانبه، أعلن الجيش البولندي أنه أطلق طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» كإجراء وقائي بسبب الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية. وأعلنت وكالة خدمات الملاحة الجوية البولندية إغلاق المطارات الإقليمية البولندية في مدينتي رادوم ولوبلين لضمان حرية عمل القوات الجوية خلال العمليات العسكرية.