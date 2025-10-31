فرنسا ترسل فريقا عسكريا ومدنيا لمركز التنسيق الأمريكي

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل برو ، الليلة الماضية ، أن فرنسا أرسلت فريقا عسكريا ومدنيا إلى إسرائيل للمشاركة في مركز التنسيق الأمريكي الإسرائيلي الذي أقامته واشنطن لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة ، والتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب.

وقال بارو في حديث مع قناة (إل سي إي) :" أرسلنا عسكريين ومدنيين فرنسيين إلى الفريق الذي نشرته الولايات المتحدة في إسرائيل لتنفيذ خطة السلام".

وفي وقت سابق، قالت هيئة الأركان العامة الفرنسية، إن "فرنسا لديها تاريخ طويل من المشاركة في البحث عن الاستقرار في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى نشر ثلاثة ضباط اتصال فرنسيين. لكن هذا العدد أعلى بحسب أوساط الوزير.

ويستعد الأميركيون، بدعم من الأوروبيين وتركيا ودول أخرى مثل إندونيسيا وأذربيجان، لنشر قوة استقرار متعددة الجنسيات في غزة.

وقال جان نويل بارو أمس الأربعاء «نحن نعمل حالياً في نيويورك، في الأمم المتحدة، مع الفرق الأميركية لضمان إعطاء التفويض» لهذه القوة الدولية لتأمين غزة.

لكن وقف إطلاق النار في غزة الذي ترعاه الولايات المتحدة منذ دخوله حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) يظل هشاً.

المصدر : وكالات