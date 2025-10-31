الرئيس الصيني ورئيسة وزراء اليابان يجريان محادثات على هامش قمة أبيك

ابوظبي - سيف اليزيد - يجري الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيسة وزراء اليابان الجديدة ساناي تاكايشي محادثات، اليوم الجمعة، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، فيما لا تزال التوترات التي تتراوح من التجارة إلى الأمن قائمة بين البلدين. وقالت الحكومة اليابانية إن الرئيس ورئيسة الحكومة، سوف يعقدان اجتماعهما الرسمي الأول عصر اليوم.

وجاء في منشور عبر حساب تاكايشي الرسمي على منصة إكس، أن هذا يأتي بعدما تحدثا لفترة وجيزة في وقت مبكر من اليوم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن الصين هي أكبر شريك تجاري لليابان، في حين تقدم الولايات المتحدة لطوكيو ضمانات أمنية ضرورية تجبر اليابان على الدخول في عملية توازن في وقت تزيد فيه الخلافات بين الصين والولايات المتحدة.