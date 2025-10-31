أميركا تعلن إحباط "هجوم إرهابي محتمل" في ميشيغن

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي)، اليوم الجمعة، إحباط "هجوم إرهابي محتمل" كان من المخطط تنفيذه في ولاية ميشيغن في شمال البلاد خلال عيد الهالوين.

وقال باتيل، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "هذا الصباح أحبط مكتب التحقيقات الفدرالي هجوما إرهابيا محتملا وأوقف العديد من الأشخاص في ميشيغن كانوا يخططون لهجوم عنيف خلال الهالوين في عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول المخطط في وقت لاحق.

من جهتها، قالت إدارة الشرطة في ديربورن الواقعة غرب ديترويت، إن "إف بي آي" أجرى عمليات في المدينة في وقت مبكر اليوم الجمعة.

وأضافت على موقع فيسبوك "نريد أن نطمئن سكاننا بأنه لا يوجد أي تهديد للمجتمع في الوقت الحالي".