واشنطن تسعى إلى الانتهاء من خطة تشكيل قوة أمنية دولية في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال ثلاثة مصادر مطلعة لموقع أكسيوس الأمريكي ، الخميس 30 أكتوبر 2025 ، إن مسؤولين أميركيين أجروا محادثات حساسة مع مجموعة من الدول بشأن إنشاء قوة دولية لنشرها في غزة ، ويعتزمون تقديم خطة في الأسابيع القليلة المقبلة.

وكشف انهيار وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء عن مدى هشاشة السلام، لكن قوة الاستقرار الدولية (ISF) المنصوص عليها في خطة الرئيس ترامب تثير تساؤلات سياسية ملحة بالنسبة لإسرائيل و حماس والدول التي تفكر في إرسال قوات.

وصرح مسؤول أمريكي بأن القيادة المركزية الأمريكية تتولى زمام المبادرة في صياغة خطة لهذه القوة.

وتشمل الخطة تشكيل قوة شرطة فلسطينية جديدة - سيتم تدريبها واعتمادها من قبل الولايات المتحدة ومصر والأردن - إلى جانب قوات من دول عربية وإسلامية.

وأفادت المصادر بأن دولًا، منها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا، أبدت استعدادها للمساهمة بقوات.

وأعربت دول أخرى عن قلقها للولايات المتحدة، نظرًا للوضع الأمني ​​المضطرب في غزة.

وقال مصدر مشارك في التخطيط "إذا لم يكن لدينا أمن وحكم موثوق به في غزة يوافق عليه الإسرائيليون، فإننا سنعلق في وضع تهاجم فيه إسرائيل طوال الوقت".

وبموجب خطة ترامب المكونة من عشرين نقطة ، يُعدّ نشر قوات الأمن الإسرائيلية شرطًا لانسحاب إسرائيلي إضافي من حوالي 50% من أراضي غزة التي لا تزال تسيطر عليها.

ومن المتوقع أن تُركّز هذه القوات على تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر ومنع تهريب الأسلحة ، لكن كل هذا يتوقف على موافقة حماس على التخلي عن سلطتها وبعض أسلحتها على الأقل.

يجادل بعض اليمينيين في إسرائيل والولايات المتحدة بأن الحركة لن تفعل ذلك طواعيةً، لذا ستضطر إسرائيل لا محالة إلى استئناف الحرب. وقد زادت الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة والقاتلة ردًا على هجوم مزعوم لحماس في رفح يوم الثلاثاء من احتمالية ذلك.

ويسعى المسؤولون الأمريكيون جاهدين لتجنب استئناف الحرب، ويرون أن قوات الأمن جزء أساسي من الحل، ولكن ليس من الممكن التسرع في اتخاذه.

وصرح مسؤول أمريكي كبير لموقع أكسيوس: "من الأفضل التروي وإنجاز العمل على أكمل وجه، لأننا لن نحظى بفرصة ثانية".

وكانت قوات الأمن الإسرائيلية موضوعًا رئيسيًا للنقاش في الاجتماعات التي عقدها مبعوثا ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ونائب الرئيس فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، خلال زياراتهم الأخيرة إلى إسرائيل، حسبما ذكرت المصادر.

وأجرى كوشنر وويتكوف مشاورات مكثفة قبل أسبوعين مع مجموعة من كبار الضباط العسكريين الإسرائيليين للحصول على مدخلاتهم.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الجانب الأميركي قدم أفكاره بشأن حجم القوة، في حين أكد الإسرائيليون أن الحجم أقل أهمية بكثير من شرعيتها لدى السكان المحليين واستعدادها للقتال والقتل إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول أمريكي: "الإسرائيليون متوترون ومتشككون لأنهم فقدوا السيطرة ولم تعد لديهم أوراق اللعب. قلنا لهم: دعونا نهيئ الظروف المناسبة ونرى ما إذا كانت حماس جادة أم لا".

وهناك عدد قليل من البلدان التي ترغب في إرسال قواتها لمحاربة حماس أو الوقوع في مرمى النيران المتبادلة بين حماس والجماعات المنافسة، ناهيك عن حماس وإسرائيل.

تركيا مستعدة للمشاركة، لكن إسرائيل تعارض أي وجود عسكري تركي في غزة. مع ذلك، ترغب الولايات المتحدة في مشاركة تركيا، إلى جانب قطر ومصر، لأنها ترى أنها الأقدر على "إقناع حماس بالموافقة والتصرف"، وفقًا لمسؤول أمريكي.

وقال المسؤول الأميركي "إن الأتراك ساعدوا كثيرا في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، كما أن انتقادات نتنياهو لتركيا كانت ذات نتائج عكسية تماما".

وأضاف المسؤول "نحن على دراية بالمخاوف الإسرائيلية ونعمل على إيجاد شيء يمكن أن يحقق الاستقرار ويجده الجانبان مقبولا".

وبحسب الموقع فإن الهدف الأساسي في الوقت الراهن هو الحصول على موافقة حماس على نشر قوات الأمن الإسرائيلية، وفقًا لمصدر مشارك بعمق في العملية.

"إذا دخلتَ بيئةً تنظر إليكَ فيها حماس كقوة احتلال، فسيكون الأمر صعبًا. لكن إذا وافقت حماس، فالوضع مختلف"، هذا ما قاله المصدر.

وفي مثل هذا السيناريو، لن يكون لزاماً على قوات الأمن الإسرائيلية خوض حرب ضد حماس، بل فقط فرض السلام ومحاربة العناصر التي تحاول التدخل.

ويقول المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون إن حماس، كما كان متوقعا، تستخدم وقف إطلاق النار لإعادة تنظيم صفوفها واستعادة قبضتها على غزة.

لكن المسؤولين أضافوا أن الوضع الحالي على الأرض ــ مع إغلاق الحدود مع مصر واستمرار سيطرة إسرائيل على نصف غزة ــ يحد من قدرة حماس على إعادة التسلح وإعادة البناء.

وقال مسؤول أميركي كبير "إن سقف حماس الزجاجي أصبح منخفضا للغاية الآن".

ويزعم المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون أيضاً أن حماس في أضعف حالاتها منذ ما يقرب من عشرين عاماً، وتتعرض لضغوط شديدة من الدول العربية والإسلامية للتخلي عن سلطتها ونزع سلاحها والتعاون مع خطة ترامب للسلام.

صرح مسؤول أمريكي بأن مصر وقطر وتركيا أبلغت الولايات المتحدة بإمكانية موافقة حماس على نشر قوات الأمن الداخلي. وبناءً على مناقشات مع حماس، يعتقد الوسطاء أن الحركة ستوافق على مراقبة قوات الأمن الداخلي للحدود، وربما تنفيذ مهام داخل غزة.

وقال المسؤول إن القضية الرئيسية هي أن حماس تحتاج إلى الاعتقاد بأن مقاتليها سوف يحصلون على عفو حقيقي إذا وافقت على المضي قدما، بدلا من مطاردتهم في اليوم التالي من قبل قوات الأمن الإسرائيلية أو أعدائها الفلسطينيين.

ويعتقد مستشارو ترامب أنه من المهم "عدم إعطاء حماس ذريعة لعدم القيام بذلك"، على الرغم من أنهم يعترفون بأن المجموعة قد لا توافق، بحسب مسؤول أميركي.

وأضاف المسؤول أنه في مثل هذا السيناريو، ستنتشر قوات الأمن الإسرائيلية أولا في الجزء الجنوبي من غزة حيث لا تسيطر حماس، للسماح بإقامة منطقة آمنة لإعادة الإعمار.

ويقول المسؤولون الأميركيون إنهم أحرزوا تقدما كبيرا في الأيام الأخيرة في صياغة قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنه أن يدعم قوة الأمن العراقية ويستخدم كولاية قانونية تسمح للدول بالمساهمة بقوات.

وفي الوقت نفسه، لن يحول القرار قوة الأمن إلى قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، وستكون الولايات المتحدة قادرة على الإشراف على عملياتها ومراقبتها والتأثير عليها، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على العملية.

وقالت المصادر إن القرارات الرئيسية بشأن بناء القوة الأمنية المؤقتة سيتم اتخاذها في الأيام القليلة المقبلة، وسيتم عرضها على إسرائيل والمشاركين المحتملين في الأسابيع المقبلة.

وقال أحد المسؤولين المشاركين إنهم يحاولون التعلم من إخفاقات جهود حفظ السلام السابقة في أماكن مثل لبنان وأفغانستان.

وقال مسؤول أمريكي: "هناك اهتمام كبير من دول المنطقة بالمشاركة في قوة الأمن الدولية. لم يرفضها أحد، وينتظر الجميع رؤية التصميم النهائي".

"معظم المطلعين على تاريخ هذا الصراع لا يعطونه فرصة كبيرة للنجاح. يجب أن تكون مجنونًا حتى لا تشكك"، هذا ما أقر به مصدر آخر مطلع على الخطط. "لكن في الوقت نفسه، لا أحد يرغب في الوقوف في صف دونالد ترامب".

المصدر : وكالات