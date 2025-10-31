الدوحة وواشنطن تبحثان تطورات الأوضاع في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة " حماس ".

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، بأن محمد بن عبد الرحمن، تلقّى اليوم اتصالا هاتفيا من روبيو، استعرضا فيه "العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها".

وجرى خلال الاتصال، مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضوء اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحسب المصدر نفسه.

وأكد وزير خارجية قطر، خلال الاتصال، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية، لضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، بما يمهد للوصول إلى السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة.

وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، توصّلت حركة "حماس" وإسرائيل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف لإطلاق النار بوساطة مصرية وقطرية وتركية وبرعاية أميركية، أنهى حربًا استمرت عامين، وأسفرت عن دمار هائل قُدّرت تكلفة إعادة إعمار غزة بعده بنحو 70 مليار دولار.

المصدر : وكالات