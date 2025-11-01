استشهاد لبناني في غارة إسرائيلية على النبطية جنوب البلاد

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد لبناني، اليوم الجمعة، في غارة جوية نفذتها مسيّرة إسرائيلية بصاروخ موجه استهدف دراجته، على طريق "شوكين النبطية" جنوبي لبنان.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع القصف لنقل الجثمان، فيما لم تُعرف بعد هوية الشهيد، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وفي وقت سابق، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، إنها ملتزمة بدعم الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه بموجب القرار 1701، وأن قوتها تنفذ دوريات مع الجيش اللبناني لاستعادة الأمن والاستقرار وتعزيز سلطة الدولة، وتعمل على دعم الجيش من أجل بسط سيطرته في جنوب لبنان.

فيما أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون أن عدد أفراد الجيش سيرتفع في الجنوب إلى 10 آلاف بنهاية العام الجاري، مؤكدا أن الجيش هو الضمانة الوحيدة لحماية لبنان والدفاع عن سيادته.

