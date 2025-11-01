روسيا تعلّق على احتمال تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"

ابوظبي - سيف اليزيد - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية قولها، اليوم السبت، إن إرسال الأسلحة إلى كييف لن يساعد في حل الصراع.

جاء ذلك في معرض تعليق زاخاروفا على التقارير التي أفادت بأن وزارة الدفاع الأميركية وافقت على تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى.

وطلبت أوكرانيا من الولايات المتحدة تزويدها بصواريخ "توماهوك" التي يمكن أ، تصيب أهدافا في العمق الروسي.

وتقول روسيا تزويد أوكرانيا بمثل تلك الصواريخ سيكون تصعيدا خطيرا في الأزمة التي بدأـ في فبراير 2022.