الصومال مقتل قيادي بارز من «الشباب»

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (الاتحاد)

نجحت قوات المقاومة الشعبية في تصفية قيادي بارز من مليشيات «الشباب» و3 من حراسه في مدينة مهداي بمحافظة شبيلى الوسطى.

وتمكنت قوات المقاومة الشعبية التي شنت هجوماً على الموقع الذي كان يتحصن فيها القيادي وحراسه من الاستيلاء على الأسلحة التي كانت بحوزتهم. وتواصل قوات المقاومة الشعبية شن العمليات العسكرية الرامية إلى القضاء على فلول مليشيات الشباب من المناطق كافة التابعة لمحافظة شبيلى الوسطى.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات جهاز المخابرات والأمن الوطني الصومالية، بالتعاون مع شركاء دوليين، نجاح عملية أمنية نفذت في منطقة البصرة بمحافظة شبيلي الوسطى، أسفرت عن القضاء على سبعة عناصر إرهابية، بينهم قادة ميليشيات، وإصابة ثلاثة آخرين.